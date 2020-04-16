Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:36+03:00

Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил Титов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Льготные программы кредитования бизнеса для выплаты зарплат в условиях пандемии пока существуют только на бумаге, заявил уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Накануне, как сообщал сайт kp.ru, министр экономического развития России Максим Решетников лично проверил, как банки взаимодействуют с пострадавшими от пандемии коронавируса бизнесменами, позвонив в банки в качестве "тайного покупателя".

Напомним, правительство и Центробанк разработали меры подержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Госпрограмма предусматривает выдачу зарплатных кредитов для бизнеса под 0% на 6 месяцев. При оформлении кредита на год, процент на выплаты возрастёт до четырёх во второй половине срока.

- То, что программа льготных кредитов на выплату зарплаты осталась на бумаге и практически не перешла в реальность, признано уже всеми. Президент вчера сказал о гарантиях ВЭБа на эти кредиты в объеме 75%, посмотрим, насколько это поможет, - сказал Титов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU