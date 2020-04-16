2020-04-16T14:42:36+03:00
Экономика

Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым

Накануне глава МЭР пытался оформить беспроцентный кредит для бизнеса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил ТитовПрограмма льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил ТитовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Льготные программы кредитования бизнеса для выплаты зарплат в условиях пандемии пока существуют только на бумаге, заявил уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Накануне, как сообщал сайт kp.ru, министр экономического развития России Максим Решетников лично проверил, как банки взаимодействуют с пострадавшими от пандемии коронавируса бизнесменами, позвонив в банки в качестве "тайного покупателя".

Напомним, правительство и Центробанк разработали меры подержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Госпрограмма предусматривает выдачу зарплатных кредитов для бизнеса под 0% на 6 месяцев. При оформлении кредита на год, процент на выплаты возрастёт до четырёх во второй половине срока.

- То, что программа льготных кредитов на выплату зарплаты осталась на бумаге и практически не перешла в реальность, признано уже всеми. Президент вчера сказал о гарантиях ВЭБа на эти кредиты в объеме 75%, посмотрим, насколько это поможет, - сказал Титов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны
ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за коронавируса во время православной Пасхи
В Москве ученикам показали порно на дистанционном уроке
Курс евро на 17 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Матвиенко: Парад состоится, но дата зависит от ситуации с коронавирусом
Представитель Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы
Рябков ответил на обвинения США в нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям
В Госдуме объяснили заявление США о противоспутниковом оружии в России
Рошаль: Россия подходит к пику по коронавирусу
Объем антикризисной программы РФ превысил два триллиона рублей из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Москве резко уменьшилось
Регионы смогут кредитовать друг друга
Мишустин: более 500 тысяч компаний могут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией
Ветераны предлагают перенести Парад Победы на 24 июня
Непродовольственный ритейл включат в список наиболее пострадавших отраслей
Россия будет производить 7 миллионов защитных масок в день
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и Китая на фоне COVID-19
Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей
Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень из-за коронавируса
ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для россиян в июле
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: коллега артистки назвал главное, что нужно знать поклонникам