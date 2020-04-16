Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T17:04:00+03:00

По его мнению, COVID-19 - это не пневмония в чистом виде, а специфическое поражение легких

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Врач-патологоанатом Александр Эдигер предположил, что у людей, заболевших коронавирусом развивается не пневмония в чистом виде, а специфическое поражение легких.

- Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем, или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ, - рассказал врач "Общественной службе новостей".

При этом он отметил, что при пневмонии процесс воспаления достаточно ограничен по времени и редко приводит к летальному исходу.

При коронавирусе же, в отличие от пневмонии, происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Легкие, при этом, поражаются, но не являются "мишень номер один". Также поражаются рецепторы, которые есть в пищеварительном тракте.

Кроме того, Эдигер обратил внимание на исследование китайских врачей, которые установили, что вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Именно из-за этого и происходит нехватка кислорода.

Такие выводы врач сделал на основе наблюдений как за живыми, так и за погибшими пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU