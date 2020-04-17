В Самарской области выписан пациент, переболевший коронавирусом
Теперь в регионе уже 15 выздоровевших жителей
В Самаре выписали еще одного человека.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области 17 апреля выписали еще одного пациента, который переболел коронавирусом. Мужчина, вернувшийся из Франции, попал в больницу в Тольятти в середине марта. 22 числа его анализы на коронавирус оказались положительными после проверок в федеральном центре.
- Болезнь протекала в легкой форме, состояние удовлетворительное. При выписке получил необходимые рекомендации, — рассказали в оперативном штабе Самарской области.
Всего в Самарской области на данный момент зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. Всего выписались уже 15 человек.