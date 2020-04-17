В Самарской области выписан пациент, переболевший коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T16:27:17+03:00

В Самаре выписали еще одного человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь в регионе уже 15 выздоровевших жителей

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В Самарской области 17 апреля выписали еще одного пациента, который переболел коронавирусом. Мужчина, вернувшийся из Франции, попал в больницу в Тольятти в середине марта. 22 числа его анализы на коронавирус оказались положительными после проверок в федеральном центре.

- Болезнь протекала в легкой форме, состояние удовлетворительное. При выписке получил необходимые рекомендации, — рассказали в оперативном штабе Самарской области.

Всего в Самарской области на данный момент зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. Всего выписались уже 15 человек.