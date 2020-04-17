2020-04-17T19:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Инфицированные проходят лечение в барокамере
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Инфицированные проходят лечение в барокамереИнфицированные проходят лечение в барокамереФото: Иван МАКЕЕВ
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Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере. Об этом сообщил заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов.

"Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект", - рассказал он в эфире РЕН ТВ.

Удалов пояснил, что ФМБА России уже давно использует данную методику для восстановления российских спортсменов, поэтому такой способ лечения внедрили «в течение двух дней, буквально с момента», как были опубликованы эти исследования.

Он отметил, что такой метод лечения подходит для пациентов в состоянии средней тяжести.

По последним данным в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 2 590 пациента, однако жертвами инфекции стали 273 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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