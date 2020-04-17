На Аляске спасли туриста, забравшегося в ржавый автобус из фильма «В диких условиях»

17 Апр 2020 2020-04-17T22:01:49+03:00

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На Аляске спасли бразильского туриста, совершившего паломничество в заброшенный автобус, ставший культовым благодаря книге Джона Кракауэра и фильма "В диких условиях", снятого по ее мотивам.

Как сообщает The Star, мужчину был в отдаленном месте за пределами национального парка Денали и его смогли обнаружить при помощи вертолета. Военные штата Аляска идентифицировали туриста как 26-летнего гражданина Бразилии Габриэля Диаса Да Сильву.

Солдаты сообщили, что путешественник стал одним из сотен посетителей, отправивших в поход к месту, где жил Кристофер Маккэндлесс, умерший от голода в 1992 году. Заброшенный, ржавый автобус, который он использовал в качестве своего последнего лагеря, стал своего рода святыней для поклонников книги и фильма "В диких условиях".

По словам самого туриста, он пытался вернуться, погодные условия ухудшились. Дело в том, что, когда бразильцу удалось пересечь реку Текланика около недели назад, лед был на месте, а сейчас река открыта.

В феврале были из этого автобуса были эвакуированы пять итальянских туристов, один из которых обморозил ноги, а прошлым летом девушку из Белоруссии спасти не смогли - она погибла во время перехода реки после посещения автобуса, в той же реке в 2010 году утонула туристка из Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU