Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
Несмотря на то, что в русской бане традиционно очень высокая температура, в парилке еще и очень влажно, из-за чего возбудитель коронавирусной инфекции может дольше сохраняться в воздухе. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Володин в ответ на вопрос, помогает ли русская баня при профилактике COVID-19.
Специалист отметил, что вирус также оседает на поверхности, а «вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию». Кроме того, по его словам, «несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений». Врач подчеркнул, что посещение парилки не укрепляет иммунитет, резкий перепад температур только улучшает тонус сосудов.
«Для иммунитета все экстремальное — отнюдь не полезно. Да и что касается альтернативных методов профилактики коронавируса, я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», - пояснил Владимир Володин в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что единственным способом не заразиться коронавирусом остается самоизоляция.
Напомним, как писал сайт kp.ru, французские ученые выяснили, что коронавирус более устойчив к высоким температурам, чем считалось ранее, и полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В связи с этим «КП» спросила экспертов, нужно ли кипятить маски, чтобы полностью их обеззаразить.
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ИСТОЧНИК KP.RU