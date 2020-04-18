2020-04-18T11:43:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Контроль соблюдения пропускного режима в Москве при поездках на машине в период самоизоляции: как добавить номер автомобиля

Рассказываем, как устроен контроль соблюдения пропускного режима в Москве при поездках на машине в период самоизоляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь же для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.Теперь же для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В пропускную систему передвижения по Москве во время пандемии вводятся дополнительные изменения. Ранее для поездок по городу необходимо было оформлять пропуск – многоразовый для работающих или одноразовый для поездок в больницу. Теперь же для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.Теперь перед поездкой (не менее чем за 5 часов до первой поездки) необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля.

При этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Владельцу авто нужно просто внести изменения в действующий пропуск на сайте mos.ru (в ближайшее время появится соответствующий сервис).

Теперь перед поездкой (не менее чем за 5 часов до первой поездки) необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь перед поездкой (не менее чем за 5 часов до первой поездки) необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Получать цифровые пропуска не нужно было военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и другим обладатели удостоверений государственного образца (в их числе и журналисты). Но теперь нужно зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт («Тройка» или социальная карта москвича). Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке. Данные меры вводятся в действие с 22 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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