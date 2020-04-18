Врач рассказала, каким мифам о коронавирусе не нужно верить

18 Апр 2020 2020-04-18T16:01:58+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН отметила, что инфекция «не летает и не берется из почвы»

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В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова прокомментировала огромное количество мифов вокруг коронавирусной инфекции.

Первым делом специалист обратила внимание на то, коронавирус – это острого респираторного заболевание, поэтому оно «не берется где-то из воздуха или из почвы». Для заражения обязательно должен быть носитель инфекции.

«Много всяких домыслов, что нужно делать. Просто для себя надо очень четко понять, что эта инфекция по типу острого респираторного заболевания, передается аэрозольно-капельным или воздушно-капельным путем. Должен быть больной человек рядом. Или носитель. Она не летает, не берется где-то из воздуха или из почвы», - сообщила она.

Врач отметила, что «меры защиты очень простые»: избегать контактов и мыте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU