2020-04-18T22:22:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 19 апреля 2020 года составило 313 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 19 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Капсула для перевозки больных с коронавирусомКапсула для перевозки больных с коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 19 апреля 2020 года составило 313 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 36793 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4785 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 3057 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Оперативного штаба России, за сутки 21 человек скончался в Москве, четыре – в Воронежской области, по два пациента умерли в Ингушетии и Псковской области, по одному – в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Кемеровской и Волгоградской областях, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Краснодарском крае.

Из-за коронавируса в этом году мы будем отмечать светлый праздник Воскресения Христова дома, а пасхальные богослужения смотреть в онлайн-трансляции из храмов.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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