19 Апр 2020 2020-04-18T23:03:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года возросло до 176 человек, за сутки скончались 28 больных.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 20754 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2649 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1679 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, введенные в столице 13 апреля ограничения, призванные остановить распространение заболевания среди горожан, продлили до 1 мая. Со среды для проезда на общественном и личном транспорте необходим специальный цифровой пропуск.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что, по оценкам специалистов, в течение ближайших двух – трех недель число заболевших будет продолжать увеличиваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU