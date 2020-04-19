Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года возросло до 176 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года возросло до 176 человек, за сутки скончались 28 больных.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 20754 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2649 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1679 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, введенные в столице 13 апреля ограничения, призванные остановить распространение заболевания среди горожан, продлили до 1 мая. Со среды для проезда на общественном и личном транспорте необходим специальный цифровой пропуск.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что, по оценкам специалистов, в течение ближайших двух – трех недель число заболевших будет продолжать увеличиваться.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»