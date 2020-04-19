Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч

19 Апр 2020 2020-04-19T06:43:59+03:00

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года [видео]

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Последние новости о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 175 925, скончались от инфекции 23 227 человек, выздоровели - 44 927 человек.

Италия продолжает бороться с инфекцией - в стране все еще закрыты все культурные, образовательные, спортивные и развлекательные центры, а также заведения общепита. На улицу можно выходить только в случае необходимости - дойти до ближайшей аптеки, продуктового магазина или выгулять собаку. За нарушение карантина грозит большой штраф, так что по большей части итальянцы сидят дома. Впрочем, не так давно жительницу Рима оштрафовали за то, что она выгуливала свою черепаху.

Также в стране рассматривают возможность открыть летом пляжный сезон. Планируется разработать специальные санитарные меры, например, уменьшить количество шезлонгов или установить социальную дистанцию в несколько метров. И, конечно, все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года, число пациентов палат интенсивной терапии продолжает сокращаться. Кроме того, накануне был зафиксирован второй самый низкий прирост числа умерших от инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769640" frameborder="0"></iframe> Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU