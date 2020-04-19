2020-04-19T06:43:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число пациентов палат интенсивной терапии сокращаетсяКоронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число пациентов палат интенсивной терапии сокращаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 175 925, скончались от инфекции 23 227 человек, выздоровели - 44 927 человек.

Италия продолжает бороться с инфекцией - в стране все еще закрыты все культурные, образовательные, спортивные и развлекательные центры, а также заведения общепита. На улицу можно выходить только в случае необходимости - дойти до ближайшей аптеки, продуктового магазина или выгулять собаку. За нарушение карантина грозит большой штраф, так что по большей части итальянцы сидят дома. Впрочем, не так давно жительницу Рима оштрафовали за то, что она выгуливала свою черепаху.

Также в стране рассматривают возможность открыть летом пляжный сезон. Планируется разработать специальные санитарные меры, например, уменьшить количество шезлонгов или установить социальную дистанцию в несколько метров. И, конечно, все оборудование на пляжах будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 19 апреля 2020 года, число пациентов палат интенсивной терапии продолжает сокращаться. Кроме того, накануне был зафиксирован второй самый низкий прирост числа умерших от инфекции.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей рискует тяжелее всего перенести коронавирус
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных COVID-19 в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека