19 Апр 2020 2020-04-19T23:10:10+03:00

Во Франции могут сделать обязательным ношение масок в транспорте Фото: REUTERS

Во французском правительстве не исключили, что такую меру распространят на другие места, «где плотность людей достаточно высокая»

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Во Франции ношение масок в общественном транспорте могут сделать обязательным после 11 мая, когда в стране запланировано ослабление ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп и не исключили, что такую меру распространят на другие места, «где плотность людей достаточно высокая».

«В процессе ослабления режима самоизоляции наши сограждане окажутся в ситуациях, когда плотность людей возрастет, поэтому нам потребуется подумать, как разграничить их, создать дистанцию», - пояснил глава правительства Пятой республики.

При этом министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что страна наращивает производство «общественных» масок из ткани, предназнаеных для широких слоев населения. «Большинство из них можно стирать и использовать заново. Какие-то пять раз, какие-то двадцать, другие даже 30», - отметил он.

По последним данным во Франции зарегистрировано почти 148 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 18 681 человек, спасти удалось 34 420.

ИСТОЧНИК KP.RU