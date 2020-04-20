В Канаде произошла стрельба, погибли не менее десяти человек

20 Апр 2020 2020-04-20T02:30:16+03:00

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В ночь на воскресенье, 19 апреля, в небольшом канадском городе Портапик провинции Новая Шотландия неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате погибли как минимум десять человек, передает телеканал CBC.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, причем в перестрелке со злоумышленником погиб один офицер Канадской королевской конной полиции, еще один страж порядка получил ранения.

Телеканал со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщает, что предполагаемый «стрелок» был в полицейской форме и пытался скрыться с места преступления на патрульной машине, но сотрудником полиции подозреваемый не является. В городских правоохранительных органах число погибших и раненых не уточнили. Сказали только, что речь может идти «о многочисленных жертвах».

Выясняются все обстоятельства случившегося и мотивы подозреваемого. По информации телеканала CTV, задержан 51-летний местный житель по имени Гэбриел Уортман.

ИСТОЧНИК KP.RU