В апреле россияне стали меньше покупать спиртного

20 Апр 2020 2020-04-20T10:42:04+03:00

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Первая неделя апреля показала, что россияне стали меньше покупать спиртное. Оператор фискальных данных «Такском» поделился статистикой: с 30 марта по 5 апреля было обработано 18 миллиардов кассовых чеков продажи спиртного сократились по всем позициям.

Спрос на водку сократился на 41 процент, на пиво – на 26%, по остальным напиткам отмечается сокращение до 58%.

В пресс-службе «Ашана» подтвердили, что спрос на спиртное снижается. А в «Ленте» отметили, что наиболее ощутимый рост продаж алкоголя в сети — почти на треть — пришелся на неделю с 23 по 29 марта. После интерес к данному товару несколько снизился.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз склонен думать, что в мае продажи спиртного сократятся еще больше.

— В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Дальше люди начинают жить в режиме экономии и покупка спиртного не самая важная статься расходов — сказал "Известиям" Вадим Дробиз. — Кто-то решил перейти на нелегально-суррогатную продукцию и производство домашнего спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU