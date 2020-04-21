Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ из-за "халатности" в распространении коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T07:39:18+03:00

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Жители Нью-Йорка подали коллективный иск в суд против ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

Этот город считается наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Американцы считают, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы в ВОЗ приняли верные шаги на этапе распространения болезни.

На первом этапе распространения болезни, когда вирус был только в Китае, в ВОЗ настоятельно не рекомендовали странам закрывать границы, но советовали готовиться к дальнейшему распространению заболевания. В некоторых странах не послушались. Например, в Австралии, где уже с 1 февраля полностью закрыли границы для всех, кто был в Китае, дальше меры усилили. В итоге, Австралия в списке наименее пострадавших стран - около 6,5 тысяч заболевших за все время.

В своем иске жители Нью-Йорка называют себя пострадавшей стороной, которой "нанесен существенный ущерб". Истцы называю ВОЗ неспособной контролировать ситуацию с коронавирусом в Китае.

Американцы считают, что в ВОЗ, зная об угрозе, должны были реагировать на ЧС и ввести сразу строгие меры - запрет на торговлю и въезд в страны.

- ВОЗ участвовала в сокрытии пандемии COVID-19 в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань, тем самым вызвав и/или поспособствовав таким образом последующему распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и в штате Нью-Йорк,- цитирует иск РИА Новости.

Схожего мнения придерживается и президент США Дональд Трамп, он отказался финансировать организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU