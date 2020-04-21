Треть россиян на изоляции стали реже курить

21 Апр 2020 2020-04-21T11:41:09+03:00

Еще 14 процентов ходят на перекуры чаще

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Россияне на домашней изоляции из-за коронавируса стали реже ходить на перекуры - в этом социологам признались 26 процентов опрошенных.

Результаты исследования публикует портал Superjob. Снижение количества выкуренных сигарет связывают с тем, что часть россиян находятся дома, где никто не устраивает перерывы на перекур, в отличие офисных привычек.

- Трудоустроенные россияне, чья работа в период кризиса приостановилась, чаще других отмечали, что снизили потребление сигарет (34 процента),- приводят данные опроса.

Правда, коронавирус провоцирует переживания, что толкает некоторых чаще браться за сигарет. Увеличили употребление табака 14 процентов курильщиков. Еще 54 процента курят, как обычно.

В числе тех, кто стал дымить больше, безработные: из общего числа людей, признавшихся в повышенном употреблении табака, 16 процентов не имеют работы.

Частота перекуров не изменилась у большинства тех, кто продолжает ходить на работу - так сказали 63 процента опрошенных этой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU