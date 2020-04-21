Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов

21 Апр 2020 2020-04-21T13:57:02+03:00

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В Тюменской области возобновили работы строительные компании, которые заняты на возведении социально важных объектов. В настоящий момент в рамках национального проекта «Демография» строится четыре детских сада в микрорайонах Ямальский-1, Войновка, Суходолье и Плеханово.

Одновременно строится десять школ, четыре из которых в Тюмени – в микрорайоне Европейский (4-й Заречный), в Казарово, в районе улиц Зеленского-Менделеева и в районе ЖК Звездный городок. Две школы – в Уватском районе, две – в Тобольском районе и по одной - в Тюменском и Вагайском районах. Причем семь школ из десяти строится в рамках программы замены деревянных школ.

Все строительные организации направили в установленном порядке уведомление о начале работы и были включены в единый реестр работающих предприятий Тюменской области для продолжения строительства.

Также будет продолжена работа по заключению новых контрактов на строительство социальных объектов. 20 апреля стало известно, что заключен контракт на строительство еще одного детского сада в микрорайоне Плеханово. Второе дошкольное учреждение появится в районе улицы Кремлевской. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам на участке.

Детский сад проектной мощностью 260 мест рассчитан на 14 групп, включая ясельную. В здании предусмотрены все необходимые специализированные помещения для занятий с детьми: физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи, кабинет рисования.

На благоустроенной территории разместятся четыре групповые площадки с теневыми навесами, физкультурные площадки со спортивным оборудованием и ограждением.

Срок окончания строительства по контракту – III квартал 2021 года.

Всего же до конца 2020 года в Тюмени начнется строительство еще 15 детских садов. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В 2019 году в Тюменской области ввели шесть детских садов.