21 Апр 2020 2020-04-21T18:47:52+03:00

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Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей, которые должны возместить недополученные доходы из-за введения временного запрета на международные авиаперевозки.

Ранее правительство уже выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на компенсации затрат авиакомпаний, связанных с эвакуацией российских граждан из-за рубежа.

Напомним, среди принятых мер правительство выделило 500 миллионов рублей Министерству иностранных дел оказания помощи граждан России, которые не могут вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в период с 18 марта по 17 апреля на поддержку экономики и граждан кабмин дополнительно выделил 1,8 триллиона рублей. Общая сумма такой помощи в рамках двух антикризисных пакетов мер в условиях борьбы с коронавирусной инфекции составит 2,1 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU