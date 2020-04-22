Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека. Жертвами инфекции в столице стали люди разных возрастов.
Всего в России число умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 456 человек.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информирует граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, который продлен в стране до начала мая. В частности, это касается пожилых людей, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодежи или детей.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве зараженный covid-19 мужчина сбежал из дома, чтобы покататься на автомобиле по ночному городу. Теперь нарушителю карантина предстоит пройти лечение в обсервации - специальной инфекционной больнице. Также ему может грозить штраф за нарушение правил самоизоляции.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии превысило 2,5 миллиона человек.
На данный момент ученые разных стран активно работают над созданием вакцины от вируса, так необходимой для населения всей планеты.
В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»