2020-04-22T00:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека. Жертвами инфекции в столице стали люди разных возрастов.

Всего в России число умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 456 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информирует граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, который продлен в стране до начала мая. В частности, это касается пожилых людей, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодежи или детей.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве зараженный covid-19 мужчина сбежал из дома, чтобы покататься на автомобиле по ночному городу. Теперь нарушителю карантина предстоит пройти лечение в обсервации - специальной инфекционной больнице. Также ему может грозить штраф за нарушение правил самоизоляции.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии превысило 2,5 миллиона человек.

На данный момент ученые разных стран активно работают над созданием вакцины от вируса, так необходимой для населения всей планеты.

В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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