2020-04-22T03:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал, как был создан коронавирус в американской лаборатории в 2015 году

Если теория верна, то последовательность аминокислот белков искусственного вируса SHC014-MA15 может совпадать с SARS-CoV-2
Юлия КЕКОВА
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Ученый рассказал, как был создан коронавирус в американской лаборатории в 2015 годуУченый рассказал, как был создан коронавирус в американской лаборатории в 2015 годуФото: REUTERS
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Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин рассказал "Комсомольской правде" о коронавирусе.

По словам эксперта, в статье 2015 года подробно описывается, то как ученые создавали свой вирус. В качестве основы учены взяли один из штаммом коронавируса - SARS-CoV MA15, после чего внедрили в него ген, способный кодировать шиповидный белок другого коронавируса летучей мыши - SHC014-Cov.

- Этот белок помогает инфекции внедряться в клетки. Из-за своих шипов-короны, коронавирусы и получили свое название. Получившийся гибрид в последствии был назван SHC014-MA15, - отметил Панчин.

Также он отметил, что в случае, если теория верна, то последовательность аминокислот белков искусственного вируса SHC014-MA15 может совпадать с SARS-CoV-2, той самой, которая возможно продолжает заражать людей по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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