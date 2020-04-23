2020-04-23T16:02:21+03:00
Общество

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса

Ранее появилась информация о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придётся оплачивать леение при госпитализации не по скорой
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Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавирусаДепздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию нужно будет самим платить за свое лечение при госпитализации не по скорой помощи.

В ведомстве пояснили, что людям, которые имеют полис ОМС, лечение от COVID-19 в Москве оплачивают в полном объеме вне зависимости от того, обратился сам пациент в поликлинику или его привезли на скорой.

«Никаких проблем здесь нет. Также лечение оказывается и иногородним пациентам, которые приезжают в Москву», - отметили в столичном Депздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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