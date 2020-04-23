2020-04-23T16:15:16+03:00
Здоровье

Англичанка перепутала смертельно опасное заболевание с беременностью

Женщина ждала ребенка, не подозревая, что причиной изменений в ее организме была серьезная болезнь
Ксения АНУФРИЕВА
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Женщина решила, что беременна, и сделала тест, но он показал отрицательный результат, после чего англичанка решила обратиться за помощью медиков.Женщина решила, что беременна, и сделала тест, но он показал отрицательный результат, после чего англичанка решила обратиться за помощью медиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Англичанка Жасмин Бирд долгое время полагала, что беременна, однако причиной изменений в ее организме стали два серьезных заболевания. Об этом сообщает The Sun.

Летом прошлого года у 40-летней жительницы Великобритании внезапно прекратились менструации и начала расти живот и грудь. Женщина решила, что беременна, и сделала тест, но он показал отрицательный результат, после чего англичанка решила обратиться за помощью медиков.

Врачи списали симптомы пациентки на обычный стресс и прописали ей антацидный препарат для снижения кислотности среды в желудке. В ультразвуковом исследовании медики отказали женщине, поскольку были уверены, что она не беременна. Вместо этого доктора убедили ее сделать рентген, в ходе которого и обнаружили на снимках затемнение в области легких. В конце января женщине поставили страшный диагноз – рак легких.

Как оказалось, в это же время британка заразилась инфекцией грудной клетки, из-за чего грудь и начала увеличиваться. Операцию на легкие, которая длилась 14 часов, ей провели только в конце февраля. В результате хирургического вмешательства пациентки удалили половину легкого, но теперь ее состояние наладилось.

Из-за пандемии коронавируса Жасмин Бирд пока что не может пройти повторное обследование, чтобы понять, избавилась ли она полностью от раковых клеток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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