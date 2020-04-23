2020-04-23T19:15:06+03:00
Коронавирус Covid-19

После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин

Кроме того, мэр рассказал, что дает ему силы
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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23 апреля мэр столицы Сергей Собянин был в прямом эфире ТВ. Главу Москвы спросили, как по его мнению мегаполис переживет трудные времена, подразумевая эпидемию коронавируса.

— Всегда трудные времена объединяют людей. Москва тоже прошла огромное количество кризисов, трудных периодов. Когда такой период, всегда есть напряжение. Одни мужественно переживают, другие волнуются. Но как правило, общая беда сплачивает людей. Я уверен, что после пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия24».

Еще один вопрос, который задали мэру, касался его личного психологического ощущения происходящего.

— Мне очень тяжело с точки зрения того, что я сейчас все делаю наоборот. Если предыдущие годы я делал все, чтобы люди выходили на улицу, общались, проводили праздники, то сегодня я занимаюсь тем, чтобы достигнуть максимальной самоизоляции. Чтобы люди не заражались, были здоровы. Чтобы мы в итоге прошли этот сложный период. Принимая меры и, видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку. Потому что если бы ее не было — меры бы не сработали. Большинство москвичей относятся с пониманием к принимаемым мерам. Более того, убеждают близких соблюдать их, помогают родным и незнакомцам, — добавил мэр Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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