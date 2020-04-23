В России пока не планирует увеличивать тарифы ЖКХ

23 Апр 2020 2020-04-23T21:52:01+03:00

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Правительство пока не планирует увеличивать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«У нас пока никаких мер и обсуждению по увеличению тарифов нет», - заявил вице-премьер в эфире телеканала Россия-24.

Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на проблему задолженностей по жилищно-коммунальным услугам. По его словам, проблема невыплат по ЖКУ связана с низким распространением цифровых сервисов. Он отметил, что в условиях распространения коронавируса одна из задач организаций в сфере ЖКХ внедрять такие цифровые сервисы для дистанционной оплаты коммунальных услуг.

«Мы надеемся, что эта ситуация подтолкнет к внедрению новых технологий и, конечно, будет помогать с оплатами, потому что оплата за ЖКХ прямо влияет и на оплату энергетикам, оплату за газ, топливо. Это важная цепочка, которую мы должны контролировать и поддерживать», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU