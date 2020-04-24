Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту

24 Апр 2020 2020-04-24T02:00:38+03:00

Таким «открытием» президент США поделился с журналистами на брифинге в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме заявил журналистам, что солнечный свет «уничтожает» коронавирус «за минуту», посоветовав «доставить свет внутрь организма».

Правда, по его версии, возбудитель заболевания COVID-19 уничтожается «при условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света».

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 842,6 тысячи граждан, почти 46,8 тысячи человек умерли, выздоровели свыше 76,6 больных. Ранее Трамп на ближайшие два месяца (60 дней) запретил въезд в страну мигрантам. Он пояснил, что такая мера поможет американцам быстрее найти работу и поправить свое финансовое положение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU