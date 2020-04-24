Умерла автор рецепта конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова
Анна Чулкова умерла в возрасте 86 лет
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Создатель рецепта и технологии приготовления советских конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщила администрация Владивостока. Анна Чулкова была почётным жителем города.
- Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Фёдоровна Чулкова, - сказано на сайте администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU