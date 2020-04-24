Работодатели оказались не готовы к переводу сотрудников на удаленную работу

24 Апр 2020 2020-04-24T10:14:21+03:00

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В связи с распространением коронавируса в мире и ограничительных мер для борьбы с пандемией власти посоветовали россиянам перейти на удаленный режим работы из дома, однако далеко не все работодатели оказались готовы к такому развитию событий. Во время нерабочего периода лишь 33% бизнесменов перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, а после снятия режима самоизоляции лишь 20% из них готовы сохранить такой формат труда. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи представителей различных сфер экономики в регионах страны. Частично перевести работников на «удаленку» готовы 20 процентов начальников, лишь 7 процентов согласились отправить на домашнюю работу весь свой штат.

Отмечается, что крупным и средним компаниям оказалось проще перевести работников на дом, чем микропредприятиям. При этом большинство респондентов среди сотрудников (82%) отметили снижение качества работы при переходе на дистанционный формат. Еще 14 процентов не заметили существенной разницы, но никто не указал, что эффективность труда повысилась.

Большая часть работодателей (34 процента) отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 18% уволили своих работников. Такое решение в основном принимали организации из отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания. Около 3% опрошенных перевели сотрудников на другие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU