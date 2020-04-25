2020-04-25T04:53:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года возросло до 366 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России действует режим всеобщей самоизоляцииВ России действует режим всеобщей самоизоляцииФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года возросло до 366 человек. За прошедшие сутки от пневмонии и других осложнений заболевания умер 41 больной, у большинства умерших были различные сопутствующие заболевания, в том числе атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет и другие.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 36897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2957 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 2735 пациентов, за сутки – 287.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 43,5% новых инфицированных – молодые люди от 18 до 45 лет, 36,5% – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, 5,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 4,5% – дети и подростки до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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