25 Апр 2020 2020-04-24T22:41:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года составило 2735 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 287 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 36897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2957 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем по-прежнему почти половина из них (43,5%) – люди от 18 до 45 лет.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 36,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65, 10% – от 66 до 79 лет, 5,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 4,5% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вирусолог рассказал о чувствительности коронавируса к ультрафиолету — под воздействием солнечного света он быстрее погибает. Специалист уверен, что летом вспышка COVID-19 должна пойти на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU