2020-04-27T09:20:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразившаяся коронавирусом медсестра рассказывала о своей болезни и скончалась после своего 60-летия

Женщина описывала все свои симптомы в социальной сети
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Шотландии медсестра Анджела Каннингем заразилась коронавирусом и скончалась через несколько дней после своего 60-го дня рождения, сообщает The Mirror.

Своими симптомами и описанием самочувствия медсестра делилась в Facebook.

В своих публикациях женщина также благодарила своих друзей семью за заботу. Анджела рассказала, что два дня её тошнило, но не было ни кашля, ни боли в груди. Её мучили боли в мышцах и связках в последние дни перед госпитализацей.

Неделю она была подключена к аппарату ИВЛ, а 22 апреля умерла.

- Я не могу поверить, что больше никогда не увижу её снова, - написал в своём Facebook младший брат Анджелы Вилли Паттерсон добавив, что сестра была "чертовски хорошей женщиной".

- Не знаю, как я смогу когда-нибудь отплатить своей семье за покупку продуктов и кормление собаки. А ещё всем моим друзьям за ежедневные сообщения и предложения помощи. Спасибо вам всем огромное, - сказано в последнем сообщении Энджи Каннингем.

Она проработала в медицине больше 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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