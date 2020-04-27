Генпрокуратура нашла сайты с фальшивыми лекарствами от коронавируса
Генеральная прокуратура России обратилась к специалистами Роскомнадзора с требованием ограничить сайты, на которых были размещены объявления о продаже «оригинальных китайских лекарств» от COVID-19 и цифровых пропусков для передвижения по Москве. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.
Якобы «оригинальные» Фапиравир, Авиган, Фавилавир и другие китайские «лекарства» от коронавируса мошенники продавали по цене от 9 тысяч рублей. Следует отметить, что российское министерство здравоохранения не рекомендовало эти препараты для лечения или профилактики инфекции.
Еще на девяти интернет-ресурсах правоохранители нашли объявления об изготовлении и продаже цифровых пропусков для передвижения по столице во время карантина. Пропуска предлагали купить за сумму от 900 до трех тысяч рублей.
Генпрокуратура также выявила сайты, на которых было размещено видеообращение с недостоверной информацией о пандемии. Автор обращения называет ситуацию с ограничениями из-за коронавируса «цифровым концлагерем», утверждая, что «в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, обезличивание человека, биометрию и дистанционное обучение».
Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами
ИСТОЧНИК KP.RU
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