Генпрокуратура нашла сайты с фальшивыми лекарствами от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T10:17:48+03:00

Генеральная прокуратура России обратилась к специалистами Роскомнадзора с требованием ограничить сайты, на которых были размещены объявления о продаже «оригинальных китайских лекарств» от COVID-19 и цифровых пропусков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Генеральная прокуратура России обратилась к специалистами Роскомнадзора с требованием ограничить сайты, на которых были размещены объявления о продаже «оригинальных китайских лекарств» от COVID-19 и цифровых пропусков для передвижения по Москве. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Якобы «оригинальные» Фапиравир, Авиган, Фавилавир и другие китайские «лекарства» от коронавируса мошенники продавали по цене от 9 тысяч рублей. Следует отметить, что российское министерство здравоохранения не рекомендовало эти препараты для лечения или профилактики инфекции.

Еще на девяти интернет-ресурсах правоохранители нашли объявления об изготовлении и продаже цифровых пропусков для передвижения по столице во время карантина. Пропуска предлагали купить за сумму от 900 до трех тысяч рублей.

Генпрокуратура также выявила сайты, на которых было размещено видеообращение с недостоверной информацией о пандемии. Автор обращения называет ситуацию с ограничениями из-за коронавируса «цифровым концлагерем», утверждая, что «в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, обезличивание человека, биометрию и дистанционное обучение».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU