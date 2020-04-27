Плановая вакцинация детей в 2020 году в России: Детям снова будут делать прививки

27 Апр 2020 2020-04-27T18:47:38+03:00

Многие эксперты высказали опасения: не приведет ли «замораживание» вакцинации к вспышке еще более опасных инфекций у непривитых детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Чтобы избежать заражения детей и их родителей коронавирусом, в России в 2020 году была приостановлена плановая вакцинация. В условиях эпидемии пришлось временно «отменить» Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). При этом многие эксперты высказали опасения: не приведет ли «замораживание» вакцинации к вспышке еще более опасных инфекций у непривитых детей. В первую очередь к эпидемии смертоносной кори, а также других заразных болезней — дифтерии, краснухи, паротита и т.д.

Встревоженные запросы, по всей видимости, потоком пошли в Минздрав с мест, из регионов. Поэтому ведомство выступило с разъяснением.

Региональным оперативным штабам по борьбе с коронавирусом рекомендуется «принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации». То есть, если эпидобстановка не слишком критичная (что определяет местный оперативный штаб), то вакцинация может быть продлена.

Если принято именно такое решение, о «размораживании» исполнения Нацкалендаря прививок, то Минздрав рекомендует организовать вакцинацию с особой осторожностью. А именно - «заблаговременно информировать население о времени проведения прививок». Для этого предлагается ввести предварительную запись на посещение медицинской организации. А также следить за строгим соблюдением мер профилактики распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU