Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T18:46:30+03:00

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Коронавирус - это не грипп, не новый метапневмовирус и не вирус, вызывающий ОРВИ. С таким заболеванием мы еще не сталкивались, заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По его словам, коронавирус - это нечто новое. Соответственно, и органы, которые он поражает, будут отличаться от пневмонии или гриппа. Под удар попадают не только легкие, но и кишечник, печень. У большинства пациентов, особенно среднетяжелых и тяжелых, наблюдается расстройство функционирования почек.

Кроме того, коронавирус может вызывать аносмию - полную или частичную потерю обоняния, а также искажение запаха. Вместо одного запаха человек начинает чувствовать другой.

- Берете копченую колбасу, а ощущаете запах, например, лимона, - добавил эксперт.

Семенов также рассказал о влиянии коронавируса на нервную систему.

- Он взаимодействует с нервной тканью, как раз один из признаков этого - утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов. Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное, - сказал он в эфире телеканала Россия-24.

ИСТОЧНИК KP.RU