Бразилия планирует снимать карантин и возобновлять футбольные матчи
Правительство Бразилии планирует постепенно снимать карантинные ограничения для возобновления экономической активности в стране. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на одного из руководителей министерства экономики Карлоса да Косту.
По словам чиновника, относительно скоро могут заработать бары и рестораны. Да Коста выразил надежду, что в ближайшее время будут созданы предпосылки для возобновления и футбольных матчей местного чемпионата, прерванного 15 марта, и власти уже ведут переговоры с клубами. Правда на первых порах встречи, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.
Правительство также пообещало объявить о двух программах помощи для компаний с годовым оборотом более 53 миллиона долларов в таких отраслях как авиация, автомобилестроение, розничная торговля, электроэнергетика, а также сахарная и алкогольная промышленность.
В настоящий момент в Бразилии выявлено более 66 тысяч случаев COVID-19, от болезни скончались более 4500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU