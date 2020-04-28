Бразилия планирует снимать карантин и возобновлять футбольные матчи

28 Апр 2020 2020-04-28T04:03:13+03:00

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Правительство Бразилии планирует постепенно снимать карантинные ограничения для возобновления экономической активности в стране. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на одного из руководителей министерства экономики Карлоса да Косту.

По словам чиновника, относительно скоро могут заработать бары и рестораны. Да Коста выразил надежду, что в ближайшее время будут созданы предпосылки для возобновления и футбольных матчей местного чемпионата, прерванного 15 марта, и власти уже ведут переговоры с клубами. Правда на первых порах встречи, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.

Правительство также пообещало объявить о двух программах помощи для компаний с годовым оборотом более 53 миллиона долларов в таких отраслях как авиация, автомобилестроение, розничная торговля, электроэнергетика, а также сахарная и алкогольная промышленность.

В настоящий момент в Бразилии выявлено более 66 тысяч случаев COVID-19, от болезни скончались более 4500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU