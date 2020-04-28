2020-04-28T09:57:07+03:00
Общество

В России предложили по-новому штрафовать водителей

Приложения для наказания автовладельцев могут запретить
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новый КоАП запретит наказывать водителей с помощью приложений на смартфонахНовый КоАП запретит наказывать водителей с помощью приложений на смартфонахФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В новую версию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не вошли приложения для фиксации нарушений правил парковки "Помощник Москвы" и "Народный инспектор".

В новых правилах будет указано, что автоматические комплексы должны работать "без какого-либо непосредственного воздействия на них человека". Такими приборами могут считаться камеры на дорогах и треногах, но не мобильные телефоны, на которые люди фотографируют нарушения, сообщает газета "Коммерсантъ".

Отмечается также, что с поправкой выступили Минюст, а Госдума её поддержала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование показало, что хотят россияне сделать после окончания пандемии
Мир опасается дефицита российской пшеницы
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Накануне майских праздников россияне бросились скупать товары для шашлыков
Больше половины россиян занимаются спортом на самоизоляции
В России предложили по-новому штрафовать водителей
В поисках общения россияне стали в два раза чаще звонить на номера 8-800
Глава оргкомитета ОИ-2020 рассказал, при каком условии могут отменить Олимпиаду 2021
Больше половины россиян уверены, что изоляция затянется до июня
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
В Китае пропали активисты, задержанные за хранение данных о коронавирусе
Роскошь, мат и страх под запретом: В России разработали кодекс этики для полицейских
Россиян могут обязать регистрировать мобильный телефоны с 2021 года
ООН призвала мир не ждать "старой нормальности"
Последние новости на утро 28 апреля 2020: названы шесть новых симптомов коронавируса
Эксперт рассказал, кто может подглядывать за вами через камеру смартфона
Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение
Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года составило 479 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 апреля 2020: Ограничения продлят и на майские праздники, в парке «Патриот» развернут госпиталь
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 превысило 45 тысяч человек