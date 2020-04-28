В России предложили по-новому штрафовать водителей

28 Апр 2020 2020-04-28T09:57:07+03:00

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В новую версию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не вошли приложения для фиксации нарушений правил парковки "Помощник Москвы" и "Народный инспектор".

В новых правилах будет указано, что автоматические комплексы должны работать "без какого-либо непосредственного воздействия на них человека". Такими приборами могут считаться камеры на дорогах и треногах, но не мобильные телефоны, на которые люди фотографируют нарушения, сообщает газета "Коммерсантъ".

Отмечается также, что с поправкой выступили Минюст, а Госдума её поддержала.

ИСТОЧНИК KP.RU