2020-04-28T10:16:37+03:00
Экономика

Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»

Польская компания требует средства от «Газпрома», причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу
Ксения АНУФРИЕВА
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Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Польша намерена арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если местная организация PGNiG не получит от компании «Газпром» деньги, которые причитаются ей в соответствии с решением Стокгольмского суда. Об этом в интервью для Wprost рассказал замглавы польского министерства государственных активов Януш Ковальский.

В марте этого года компания заявила, что выиграла дела у энергетической российской организации в Стокгольме, в связи с чего должна получить около 1,43 миллиарда долларов. Однако в «Газпроме» сообщили, что дело все еще рассматривается, поэтому специалисты считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Заместитель польского министра активов полагает, что у его государства есть все «юридические инструменты» для взыскания этих средств.

- Польше следует наложить арест на акции «Северного потока – 2». Это поможет затормозить строительство второй ветви газопровода. Также нужно отказаться от уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания денег, которые причитаются Варшаве, - сказал Януш Ковальский

До этого PGNiG обвинила энергетическую корпорацию в несоблюдении требований Стокгольмского суда и пригрозила, что обратится в Комиссию ЕС. Ямальский контракт предусматривает поставки в Польше до 10 миллиардов кубометров газа из России ежегодно. Контракт действует до 2020 года, одна восемь лет назад поставки снизили на 10%, а в 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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