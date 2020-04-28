В Москве первого водителя без цифрового пропуска оштрафовали по камерам

28 Апр 2020 2020-04-28T11:56:20+03:00

Нарушитель, который решил проехаться по городу без оформления спецпропуска, был оштрафован правоохранителями на пять тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Первый случай вынесения штрафы по камерам видеофиксации за езду по российской столице на автомобиле без цифрового пропуска зафиксировали 28 апреля. Нарушитель, который решил проехаться по городу без оформления спецпропуска, был оштрафован правоохранителями на пять тысяч рублей.

- Москвич сообщил нам, что по почте получил штраф за проезд на автомобиле без оформления цифрового пропуска в период самоизоляции, - рассказал ТАСС координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Номер постановления о штрафе пробивается через специальный портал московского правительства, из него следует, что нарушение камеры зафиксировали 22 апреля в районе Спартаковской площади. Камеры фотовидеофиксации, расположенные на улицах города, автоматически вычисляют водителей без спецпропусков, затем фотографии направляют в столичную дорожную инспекцию и там обрабатывают. Правоохранители проверяют данные каждого нарушителя, и только после этого выписывается штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU