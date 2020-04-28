2020-04-28T12:04:33+03:00
Общество

В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион

Электронный пропуск для въезда в Вологодскую область понадобится людям, у которых нет регистрации в регионе
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«Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, старше 14 лет, передвигающихся на автотранспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация на территории нашей области», - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

По словам Олега Кувшинникова, введение такой меры в период майских праздников, связанно с увеличением в эти дни приезжих из других регионов.

«В преддверии майских праздников мы ожидаем повышение трафика въезжающих. И это может серьезно усугубить эпидемиологическую ситуацию внутри региона, чего мы не можем допустить. Пришла пора усиливать работу наших санитарно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах и переводить их в разряд контрольно-пропускных пунктов», - добавил Олег Кувшинников.

Электронный пропуск оформляется минимум за сутки на региональном портале госуслуг. Въехать в регион можно для посещения близких родственников, служебной командировки, для доступа к объекту недвижимости, находящемуся в собственности или в пользовании. Это касается прежде всего дачников, приезжающих на Вологодчину из соседних областей. Пропуск потребуется даже для однодневного посещения области.

Пропуск нужно будет предъявить на КПП в распечатанном или электронном виде. Все данные въезжающих вносятся в единую базу «Вирус 2.0». Электронные пропуска не нужны тем, кто едет через Вологодскую область транзитом.

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