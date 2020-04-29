29 Апр 2020 2020-04-29T06:05:38+03:00

В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30% Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока россияне готовы отказаться от покупок машин

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В России исследователи спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30%. Причиной отказа от покупки машин стал кризис, вызванный пандемией коронавируса.

По прогнозу компании PwC, аналитика составлялась на "стрессовом" сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается лишь к третьему кварталу текущего года.

Тем самым, продажи легкового транспорта в стране могут сократиться до 1,14 миллиона машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании.

Эксперты дополнительно учитывали снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий - в конце весны - начале лета 2020 года. При этом, не исключается вероятность активного роста развития онлайн-продажи автомобилей.

В целом, без учета различных стресс-факторов, падение российского авторынка составит около 3,5%, достигнув отметки в 1,57 миллион машин.

ИСТОЧНИК KP.RU