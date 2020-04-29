Росстат представит статистику по смертности от новообразований

29 Апр 2020 2020-04-29T10:38:37+03:00

Всего за 2019 года в России скончались более 290 тысяч человек с новообразованиями

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Самое большое число умерших от новообразований пациентов в 2019 году зафиксировано в Москве. По данным Росстата, от таких заболеваний за минувший год в столице скончалось 27,1 тысяча человек.

Почти в два раза меньше смертей от новообразований зафиксировано в Санкт-Петербурге. Здесь в 2019 году умерло 13,7 тысяч пациентов. Далее в списке по количеству смертей оказались Московская область (13,4 тыс.), Краснодарский край (10,3 тыс.) и Свердловская область (10,2 тыс.), передает RT.

Меньше всего смертей и-за новообразований выявлено в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек) и в Ингушетии (249 человек).

Всего в 2019 году от новообразований в России умерли 295,5 тысячи человек, что на 6,7 тысяч больше чем в 2018 году. По словам главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, такие показатели могут быть связаны с тем, что технологии позволили лучше выявлять новообразования.

«Судя по всему, речь идёт о том, что просто выросло количество больных в связи со скрининговыми программами. Раньше эти больные, может быть, и умерли бы от других причин, а сейчас мы стали выявлять больше. Поэтому всегда, когда внедряется скрининговая программа, в течение нескольких лет (более пяти лет) не стоит ожидать падения смертности», — отметил онколог.

Отмечается. что прирост выявления заболевания зафиксирован в Нижегородской и Саратовской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, передает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU