В России снова подорожали гречка, мука и сахар
По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее. Так, гречневая крапу выросла в цене на 2,8 процента, а мука на один процент.
За этот же период увеличились цены на рис – на 1,7 процента. Увеличение стоимости данного продукта на 2,9% более отмечено в 18 регионах, из них более всего в Чувашской Республике – на 6,4% и Новосибирской области – на 6,0%. В некоторых субъектах, например в Якутии и Бурятии, цена риса, наоборот, упала. Кроме того, в российских магазинах подорожали сахар, лук и яблоки ( на 0,6%, 7%, 1,8% соответственно). Больше всего выросла цена на картофель (+3,7 процента). При этом подешевели на 3,2 процента огурцы.
Из медикаментов за минувшую неделю подорожали отечественный анальгин (на 1,6%), троксерутин (+0,5%), линекс, бромгексин, поливитамины (на 0,3 процента каждый), но снизилась стоимость валокордин на 0,1 процента.
Подорожали также и отдельные виды непродовольственных товаров: корма для домашних животных, стиральный порошок, мыло, зубная паста, пеленки и подгузники для новорожденных, а также туалетная бумага.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU