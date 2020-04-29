2020-04-29T16:14:04+03:00
Экономика

В России снова подорожали гречка, мука и сахар

Общая инфляция за минувшую неделю составила 0,1 процента
Ксения АНУФРИЕВА
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По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее.По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее. Так, гречневая крапу выросла в цене на 2,8 процента, а мука на один процент.

За этот же период увеличились цены на рис – на 1,7 процента. Увеличение стоимости данного продукта на 2,9% более отмечено в 18 регионах, из них более всего в Чувашской Республике – на 6,4% и Новосибирской области – на 6,0%. В некоторых субъектах, например в Якутии и Бурятии, цена риса, наоборот, упала. Кроме того, в российских магазинах подорожали сахар, лук и яблоки ( на 0,6%, 7%, 1,8% соответственно). Больше всего выросла цена на картофель (+3,7 процента). При этом подешевели на 3,2 процента огурцы.

Из медикаментов за минувшую неделю подорожали отечественный анальгин (на 1,6%), троксерутин (+0,5%), линекс, бромгексин, поливитамины (на 0,3 процента каждый), но снизилась стоимость валокордин на 0,1 процента.

Подорожали также и отдельные виды непродовольственных товаров: корма для домашних животных, стиральный порошок, мыло, зубная паста, пеленки и подгузники для новорожденных, а также туалетная бумага.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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