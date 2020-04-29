В России снова подорожали гречка, мука и сахар

29 Апр 2020 2020-04-29T16:14:04+03:00

По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По данным Росстата, общий уровень инфляции за неделю составил всего 0,1 процента, однако некоторые продукты питания подорожали немного сильнее. Так, гречневая крапу выросла в цене на 2,8 процента, а мука на один процент.

За этот же период увеличились цены на рис – на 1,7 процента. Увеличение стоимости данного продукта на 2,9% более отмечено в 18 регионах, из них более всего в Чувашской Республике – на 6,4% и Новосибирской области – на 6,0%. В некоторых субъектах, например в Якутии и Бурятии, цена риса, наоборот, упала. Кроме того, в российских магазинах подорожали сахар, лук и яблоки ( на 0,6%, 7%, 1,8% соответственно). Больше всего выросла цена на картофель (+3,7 процента). При этом подешевели на 3,2 процента огурцы.

Из медикаментов за минувшую неделю подорожали отечественный анальгин (на 1,6%), троксерутин (+0,5%), линекс, бромгексин, поливитамины (на 0,3 процента каждый), но снизилась стоимость валокордин на 0,1 процента.

Подорожали также и отдельные виды непродовольственных товаров: корма для домашних животных, стиральный порошок, мыло, зубная паста, пеленки и подгузники для новорожденных, а также туалетная бумага.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU