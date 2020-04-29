В Австрии эвакуируют президентский дворец из-за сообщения о заложенной бомбе
В Австрии из-за сообщения о заложенной бомбе полиция оцепила правительственный квартал Вены и эвакуирует все из дворца Хофбург, где находится канцелярия президента. Об этом сообщила полиция Автрии в своём Twitter.
- Из-за сообщения об угрозе бомбы наши коллеги сейчас на месте обыскивают территорию, - сказано в сообщении.
Австрийское агентство печати ранее сообщало, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что угроза о бомбе пришла им по электронной почте. Агентство также сообщало, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен эвакуирован и находится в безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU