2020-04-29T18:15:26+03:00
В мире

В Австрии эвакуируют президентский дворец из-за сообщения о заложенной бомбе

Полиция оцепила правительственный квартал Вены
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президентский дворец в Вене эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбеПрезидентский дворец в Вене эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австрии из-за сообщения о заложенной бомбе полиция оцепила правительственный квартал Вены и эвакуирует все из дворца Хофбург, где находится канцелярия президента. Об этом сообщила полиция Автрии в своём Twitter.

- Из-за сообщения об угрозе бомбы наши коллеги сейчас на месте обыскивают территорию, - сказано в сообщении.

Австрийское агентство печати ранее сообщало, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что угроза о бомбе пришла им по электронной почте. Агентство также сообщало, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен эвакуирован и находится в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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