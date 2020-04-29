Курс евро опустился ниже 80 рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T18:25:25+03:00

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Рубль укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. Доллар подешевел на 67 копеек. Курс валюты достиг 73,47 рубля. Евро подешевел на 41 копейку, опустившись до 79,79 рубля.

Последний раз курс евро опускался ниже 80 рублей в конце торговой сессии 6 марта. Рекордно высоким за последнее время курс евро был 18 марта. Тогда он стоил 88,32 рубля.

На Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent при этом увеличилась до $22,67 за баррель.

Также 29 апреля снизился биржевой курс доллара. К 17:12 по мск американская валюта подешевела на 80 копеек, достигнув уровня 73,33 рубля. 18 апреля доллар достигал максимальных значений на Московской бирже и стоил 80,87 рубля. Ниже 74 рублей американская валюта торговалась только 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU