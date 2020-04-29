2020-04-29T18:25:25+03:00
Экономика

Курс евро опустился ниже 80 рублей

Рубль укрепился к закрытию торгов на Московской бирже
Ася КУЗНЕЦОВА
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Биржевой курс евро опустился ниже 80 рублейБиржевой курс евро опустился ниже 80 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рубль укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. Доллар подешевел на 67 копеек. Курс валюты достиг 73,47 рубля. Евро подешевел на 41 копейку, опустившись до 79,79 рубля.

Последний раз курс евро опускался ниже 80 рублей в конце торговой сессии 6 марта. Рекордно высоким за последнее время курс евро был 18 марта. Тогда он стоил 88,32 рубля.

На Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent при этом увеличилась до $22,67 за баррель.

Также 29 апреля снизился биржевой курс доллара. К 17:12 по мск американская валюта подешевела на 80 копеек, достигнув уровня 73,33 рубля. 18 апреля доллар достигал максимальных значений на Московской бирже и стоил 80,87 рубля. Ниже 74 рублей американская валюта торговалась только 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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