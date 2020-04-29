Около 1,6 миллиарда человек в мире могут лишиться денег из-за продления изоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T17:36:06+03:00

В втором квартале этого года из-за ограничительных мер рабочее время сократится на 10,5 процента Фото: REUTERS

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Специалисты Международной организации труда спрогнозировали усиление безработицы в странах мира из-за продления ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Порядка 1,6 миллиарда человек могут потерять все денежный средств для существования, около 305 миллионов – лишиться работы, если власти снова продлят карантин.

- В втором квартале этого года из-за ограничительных мер рабочее время сократится на 10,5 процента. Деньги потеряют люди, занятые в неформальных секторах экономики, то есть почти половина всей рабочей силы в мире, - уточняется в сообщении аналитиков Организации.

Первый месяц кризисной ситуации уже привел к потере сотрудниками около 60 процентов своих доходов, в африканских странах этот показатель достигает 81 процента. Немного лучше ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе – здесь доходы потеряли 21,6%, а вот в европейской части – 70 процентов. По мнению экспертов Международной организации труда, без альтернативных источников дохода эти люди и их семьи не смогут выжить.

Во всем мире с рисками сбоев работы столкнулись 436 миллионов организаций, из которых более половины – предприятия оптовой и розничной торговли, 111 миллионов – обрабатывающей промышленности, 51 миллион – гостиницы и продовольственные организации и 42 миллиона – компании по недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU