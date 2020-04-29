2020-04-29T20:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: В России значительно снизился темп роста заболеваемости

Глава ведомства сообщила, что ограничения позволили сохранить жизни старшего поколения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова сообщила, что россияне при соблюдении карантина смогут вернуться к обычной жизни, но с определёнными особенностямиАнна Попова сообщила, что россияне при соблюдении карантина смогут вернуться к обычной жизни, но с определёнными особенностямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России за два инкубационных периода значительно снизился темп прироста заболеваемости. Она также призвала всех ограничить контакты в ближайшие две недели.

Главный санитарный врач России также отметила, что россияне при соблюдении карантина смогут вернуться к обычной жизни, но с определёнными особенностями.

- Все ограничения, введённые из-за коронавируса, позволили сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения, - добавила Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что темпы прироста заболевших за месяц снизились в три с половиной раза: с 27% до 7,5% на сегодня. Сейчас показатель в России по заболеваемости - 63,7 человека на 100 тысяч населения. По числу заражённых на 100 тысяч Россия занимает 53 место среди всех стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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