Главврач больницы в Коммунарке выступил за продление ограничительных мер

29 Апр 2020 2020-04-29T23:20:03+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса.

- Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина, - сообщил Проценко в своём Facebook.

По опубликованной им статистике 52 смертей, основной причиной летального исхода заражённых коронавирусом становится воспалительное поражение лёгких. 49% погибших старше 70 лет. 22% - люди в возрасте 61-70 лет, а 16% жертв вируса погибли в возрасте 51-60 лет.

В диапазоне 36-50 лет было 14% погибших.

В 85% летальных случаев главным диагнозом был коронавирус.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до 11 мая. Правительство должно к 5 мая представить меры по постепенной отмене ограничений, принятых из-за коронавируса. При этом он подчеркнул, что говорить об одномоментном снятии ограничений нельзя, поскольку когда пик будет преодолён по всей стране, в отдельных её частях ситуация всё равно будет оставаться опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU