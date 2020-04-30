Мигранты из Венесуэлы перекрыли столицу Колумбии, требуя разрешения вернуться на родину

30 Апр 2020 2020-04-30T04:33:57+03:00

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Несколько сотен венесуэльских мигрантов перекрыли в среду улицы Боготы, требуя позволить им вернуться домой. Об этом сообщает Рейтер.

В настоящий момент в Колумбии проживает около 1,8 миллиона мигрантов из Боливарианской Республики, многие из них находятся в стране нелегально. В последние время тысячи венесуэльцев стремятся вернуться на родину, так как из-за карантина они не могут работать и обеспечивать себе хоть какое-то существование. Однако путь домой оказался не таким легким, так как колумбийские власти ввели ограничения на передвижения между департаментами.

В результате разгневанные венесуэльцы вышли на улицы колумбийской столицы Боготы, чтобы потребовать разрешения на выезд. В демонстрации приняли участие около 500 человек, пытавшихся получить пропуска на 12 автобусов. В результате переговоров с властями части из транспортных средств было дано разрешение на проезд к границе в четверг, оставшимся - в пятницу.

Тем не менее, в Боготе заявили, что не намерены снижать меры контроля за миграцией и будут задерживать весь транспорт без соответствующих разрешений. Сами колумбийцы утверждают, что с учетом обязательного тестирования на коронавирус ежедневно переходить границу могут 600 человек, однако с венесуэльской стороны позволяют въезд только 300 мигрантам.

ИСТОЧНИК KP.RU