2020-04-30T15:41:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Интерпол предупредил, что службы доставки еды используют для перевозки наркотиков

Курьеры перевозят запрещенные товары в секретных карманах сумок и в коробках от пиццы
Ксения АНУФРИЕВА
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Криминальные структуры иногда используют курьеров из служб доставки продуктов питания для транспортировки запрещённых веществ, тогда как государства закрыты из-за карантинных мер в связи с пандемиейКриминальные структуры иногда используют курьеров из служб доставки продуктов питания для транспортировки запрещённых веществ, тогда как государства закрыты из-за карантинных мер в связи с пандемиейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Водители сервисов доставки еды во всех странах мира могут использоваться преступными организациями для перевозки наркотиков и иных запрещенных товаров, предупредил Интерпол на своем официальном сайте.

- Мы оповещаем о том, что криминальные структуры иногда используют курьеров из служб доставки продуктов питания для транспортировки запрещённых веществ, тогда как государства закрыты из-за карантинных мер в связи с пандемией, - говорится в сообщении Международной организации уголовной полиции.

Специалисты Интерпола рассказали, что полиция в Ирландии, Малайзии, Испании и Англии уже поймала нескольких преступников, которые использовали сотрудников таких служб для перевозки кокаина, марихуаны, кетамина и экстази. На территории Испании правоохранители задержали 7 человек, переодетых в курьеров, которые перемещались на велосипедах и машинах, пряча наркотики в двойное дно сумок для доставки еды. В Ирландии злоумышленники прятали наркотики в коробках из-под пиццы.

Карантинные меры во многих странах мира поспособствовали резкому росту спроса на доставку еды, а курьеры стали обычным явлением на опустевших улицах. В случаях, о которых известно Интерполу, подозреваемые иногда переодевались в сотрудников доставки, а в других случаях доставщики еды умышленно и добровольно перевозили наркотики от криминальных организаций.

Некоторые доставщики могут стать невольными соучастниками при транспортировке наркотических препаратов. В качестве примера Интерпол привел случай, который произошел с водителем из Малайзии. Мужчина сам пришел в полицию, поскольку усомнился в своем заказе: ему поручили доставить лепешку, а вес свертка составлял около 11 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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