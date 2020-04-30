Интерпол предупредил, что службы доставки еды используют для перевозки наркотиков

30 Апр 2020 2020-04-30T15:41:29+03:00

Криминальные структуры иногда используют курьеров из служб доставки продуктов питания для транспортировки запрещённых веществ, тогда как государства закрыты из-за карантинных мер в связи с пандемией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курьеры перевозят запрещенные товары в секретных карманах сумок и в коробках от пиццы

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Водители сервисов доставки еды во всех странах мира могут использоваться преступными организациями для перевозки наркотиков и иных запрещенных товаров, предупредил Интерпол на своем официальном сайте.

- Мы оповещаем о том, что криминальные структуры иногда используют курьеров из служб доставки продуктов питания для транспортировки запрещённых веществ, тогда как государства закрыты из-за карантинных мер в связи с пандемией, - говорится в сообщении Международной организации уголовной полиции.

Специалисты Интерпола рассказали, что полиция в Ирландии, Малайзии, Испании и Англии уже поймала нескольких преступников, которые использовали сотрудников таких служб для перевозки кокаина, марихуаны, кетамина и экстази. На территории Испании правоохранители задержали 7 человек, переодетых в курьеров, которые перемещались на велосипедах и машинах, пряча наркотики в двойное дно сумок для доставки еды. В Ирландии злоумышленники прятали наркотики в коробках из-под пиццы.

Карантинные меры во многих странах мира поспособствовали резкому росту спроса на доставку еды, а курьеры стали обычным явлением на опустевших улицах. В случаях, о которых известно Интерполу, подозреваемые иногда переодевались в сотрудников доставки, а в других случаях доставщики еды умышленно и добровольно перевозили наркотики от криминальных организаций.

Некоторые доставщики могут стать невольными соучастниками при транспортировке наркотических препаратов. В качестве примера Интерпол привел случай, который произошел с водителем из Малайзии. Мужчина сам пришел в полицию, поскольку усомнился в своем заказе: ему поручили доставить лепешку, а вес свертка составлял около 11 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU