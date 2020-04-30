2020-04-30T20:21:30+03:00
Политика

Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин

Андрей Белоусов назначен и.о премьер-министра РФ В связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАССАндрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющий обязанности глав правительства России. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, который вступает в силу с момента его подписания.

Соответствующие решение было принято в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что заболел коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru о болезни главы кабмина стало известно сегодня, 30 апреля. Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляции и выполнять предписания врачей. При этом премьер-министр заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

Российский лидер пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

Напомним, последний месяц сам премьер-министр и его подчиненные работали фактически без выходных и каждый день проходили совещания, на которых обсуждались меры, необходимые в борьбе с коронавирусом. Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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