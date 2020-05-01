Эксперт рассказал, что спасет россиян от "библейского голода"

1 Май 2020 2020-05-01T16:57:14+03:00

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Директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Никулин рассказал, ждет ли россиян продовольственный кризис в ближайшее время. По его словам, продовольствия будет в любом случае достаточно, так как аграрный сектор в России в последние годы хорошо развивался.

Однако стоит учитывать, что в связи с эпидемией коронавируса в стране сильно вырос уровень безработицы, а, следовательно, существенно понизились доходы граждан. Вдобавок ко всему, в этом сезоне могут повыситься цены на продовольствие. В этой ситуации бедные слои населения окажутся наиболее уязвимыми.

Никулин объяснил, как россияне могут справиться с этим кризисом.

- Мы помним из опыта 90-х годов, как российское население выходило из кризисных продовольственных ситуаций? Усиливало свою активность в личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Никулин добавил, что месяц самоизоляции позволил людям проводить время на своих дачных участках и больше вложиться в выращивание продукции личного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU